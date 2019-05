MotoGP: Première pole position pour le "rookie" français Fabio Quartararo en Espagne

Le Français Fabio Quartararo, 20 ans, a obtenu la première pole position de sa jeune carrière en MotoGP samedi au Grand Prix d'Espagne, réalisant cet exploit pour seulement sa quatrième course dans la catégorie reine.

Il a devancé l'Italien Franco Morbidelli, son coéquipier de l'écurie Yamaha-SRT, satellite de l'écurie officielle japonaise. Les deux pilotes ont devancé le héros local, et quintuple champion du monde, Marc Marquez (Honda) et ils formeront tous trois la 1ere ligne sur la grille de départ du Grand Prix dimanche.

"C'est incroyable. C'était un tour énorme, j'étais à la limite partout. Cette piste est fantastique et c'est vraiment mon plus beau coup", a déclaré Quartararo. Il devient du même coup le plus jeune pilote à réaliser une pole position en MotoGP après avoir fêté son 20e anniversaire il y a seulement 14 jours, détrônant...Marc Marquez.

Avec un temps de 1 min 36 secondes et 880/1000e, il a devancé Morbidelli de 82/1000e et Marquez de 90/1000e, établissant au passage un nouveau record absolu de la piste andalouse sur laquelle vient toutefois d'être installé un revêtement tout neuf.

Le Français occupe actuellement la 10e place au championnat du monde après trois épreuves avec notamment une 8e place au GP d'Argentine et une 7e à celui des Amériques il y a quinze jours à Austin (Texas).

Les Yamaha de l'équipe satellite SRT se sont montrées beaucoup plus performantes à Jerez que les machines de l'équipe officielle qui n'ont pu faire mieux que 5e avec l'Espagnol Maverick Vinales et 13e avec l'Italien Valentino Rossi.

- Rossi déçoit -

La 2e ligne sur la grille de départ sera composée de Andrea Dovizioso (Ducati), actuellement en tête du championnat du monde devant Rossi, Maverick Vinales et Cal Crutchlow (Honda-LCR).

Le duel opposant les Ducati et les Honda au championnat du monde reste très indécis. Dovizioso a actuellement 3 points d'avance sur Rossi, 5 sur l'Espagnol Alex Rins (Suzuki) et 9 sur Marquez.

Les qualifications de samedi n'ont pas montré d'avantage clair pour l'une ou l'autre des écuries. L'autre pilote officiel de Ducati, Danilo Petrucci, qui avait pourtant dominé les essais libres, s'élancera du 7e rang alors que Jorge Lorenzo chez Honda partira à une lointaine 11e place sur la grille.

Mais c'est surtout Valentino Rossi qui peut être déçu. A 40 ans, le septuple champion du monde et vétéran du plateau s'élancera très loin sur la grille dimanche après n'être même pas parvenu à se qualifier pour la 2e séance d'essais qualificatifs réservée au 12 meilleurs temps.

Les essais libres et qualificatifs ont été marqués par de nombreuses chutes dont celle du Britannique Cal Crutchlow (Honda-LCR), de l'Italien Andrea Iannone (Aprilia), et de Jorge Lorenzo.

Le Français Johann Zarco (KTM) a lui aussi tâté du bitume à deux reprises lors des essais libres et ne partira dimanche que de la 18e position, juste derrière son coéquipier Pol Espargaro.

Alex Rins, vainqueur du dernier GP des Amériques, n'a pu faire mieux que le 9e temps, les Suzuki étant loin d'afficher la même forme qu'il y a deux semaines, comme le montre le 12e temps de son coéquipier et compatriote Joan Mir.

Le départ du GP doit être donné à 14h00 (12h00 GMT) dimanche.

La dernière pole position d'un Français en MotoGP était celle de Johann Zarco au GP de France l'an dernier et la dernière victoire celle de Régis Laconi il y a près de 20 ans alors que la catégorie reine faisait courir des 500cc deux-temps (1000cc quatre-temps actuellement).