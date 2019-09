MotoGP: sortie de route prématurée pour Zarco

L'avenir de Johann Zarco en MotoGP s'est subitement assombri mardi avec la décision de l'écurie autrichienne KTM de le remplacer par le Finlandais Mika Kallio dès le GP d'Aragon (Espagne) dimanche, après une saison cauchemar, marquée notamment par de nombreuses chûtes.

L'annonce a été faite par l'équipe autrichienne dans un communiqué : le double champion du monde Moto-2 "reste (néanmoins) sous contrat" avec l'écurie qu'il quittera à la fin de la saison, suite à des résultats décevants. Kallio, 36 ans, le remplacera pour les six dernières courses.

"Le Français ne sera plus soumis à ses obligations de pilote de Moto GP, mais il reste sous contrat jusqu'à la fin de la saison", explique son écurie dans un communiqué.

Le porteur du numéro 5, pilote français le plus titré de l'histoire moderne de la moto (29 ans), traversait une passe très difficile depuis le début de sa première saison avec KTM, ne réussissant pas à adapter son pilotage aux caractéristiques de sa RC 16. Il avait terminé 11e dimanche lors du GP de Saint-Marin, derrière son équipier espagnol Pol Espargaro, 7e à l'arrivée.

"Nous remercions Johann pour ses efforts depuis qu'il a rejoint notre ambitieux projet en novembre l'année dernière. Nous devons maintenant nous tourner vers le futur et c'est pourquoi nous avons pris cette décision", a commenté le patron de l'écurie KTM Motorsport, Pit Beirer, à l'annonce de la décision.

Son meilleur résultat cette saison reste une 10e place lors du GP de Catalogne en juin, bien loin des attentes placées en lui après des débuts prometteurs en Moto GP. Il avait notamment marqué les esprits en prenant la tête lors de son premier GP dans la catégorie reine au Qatar en 2017 avec sa Yamaha satellite.

- Un départ prévu à la fin de la saison -

Mi-août, le natif de Cannes avait déjà annoncé qu'il quitterait l'écurie KTM à la fin de la saison, laissant planer le doute sur son avenir sur le circuit mondial.

Avec seulement 27 points, Johann Zarco figure actuellement à la 17e place du championnat du monde, bien loin des 77 points de Pol Espargaro, qui pointe au 11e rang.

Champion du monde Moto2 à deux reprises en 2015 et 2016, le Cannois était ensuite passé en MotoGP avec l'écurie satellite Tech3 de Yamaha, enregistrant en 2017 et 2018 de bons résultats avec chaque année trois podiums et deux poles. Il avait terminé 6e du championnat à chaque fois et meilleur pilote indépendant.

Son passage chez KTM avec un statut de pilote d'usine pour 2019 avait surpris, les motos autrichiennes étant loin d'enregistrer des résultats comparables à ceux de la Yamaha ou des autres meilleures équipes, Honda et Ducati notamment.

Son remplaçant Kallio, pilote d'essais officiel de KTM, possède une solide expérience dans des catégories inférieures: 16 victoires et 49 podiums.

Les mauvais résultats de Johann Zarco en MotoGP sont d'autant plus mis en exergue que ceux de l'autre pilote français engagé en MotoGP, Fabio Quartararo, sont excellents. Le jeune de pilote de 20 ans a failli remporter la première victoire française dans la catégorie reine depuis 20 ans dimanche à Saint Marin, terminant au final 2e derrière le leader mondial, l'Espagnol Marc Marquez.

Pour sa première saison dans la catégorie reine à 20 ans, Quartararo est déjà monté quatre fois sur le podium et à réalisé trois poles position.

Le départ de Zarco de KTM libère une selle chez le constructeur autrichien alors que les places libres en catégorie reine sont pratiquement inexistantes.