MotoGP: Zarco heureux de "marquer des points auprès de Ducati" en République tchèque

Poleman et troisième surprise du Grand Prix de République tchèque dimanche, pour sa troisième course seulement avec Ducati-Avintia, le Français Johann Zarco se réjouit de "marquer des points auprès de Ducati" dans l'optique d'obtenir une meilleure moto en 2021.

Q: Vous disiez après avoir signé la pole samedi qu'un top 5 serait déjà un beau résultat. Finalement, vous êtes 3e !

R: "C'est sûr que c'est encore mieux qu'un top 5 ! J'ai raté mon départ, il va falloir travailler là-dessus. Plusieurs pilotes m'ont doublé et ça a été difficile de repasser ensuite. Quand Pol Espargaro m'a touché, je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas sûr qu'il soit tombé, puis j'ai compris quand j'ai été pénalisé pour ce contact. A ce moment-là, j'étais troisième, je pensais que j'allais perdre des places et que ce serait difficile de me battre pour le podium. Mais pendant ce long tour (une trajectoire élargie dans un virage faisant office de pénalité, ndlr), personne ne m'a doublé. À partir de là, j'ai eu un second souffle et je me suis dit: maintenant, je vais essayer d'attaquer et de me concentrer sur Franco Morbidelli (en deuxième position, ndlr) pour le rattraper et sauver la troisième place. C'est ce que j'ai fait mais, à la fin, ça n'a pas été facile avec Alex Rins derrière. J'ai bien fermé la porte et ça a fonctionné."

Q: Voir KTM gagner un an après votre rupture prématurée faute de résultats ne vous donne pas de regrets ?

R: "Brad (Binder, le vainqueur du GP, ndlr) fait le travail que je n'ai pas réussi à faire chez KTM, mais je n'ai pas de regret. Je suis heureux pour lui, pour eux et pour moi. Ducati m'explique beaucoup de choses, je retrouve ma confiance. Nous sommes tous les deux à notre place. (...) J'étais en grande difficulté l'an dernier. Il fallait que je fasse ce pas pour prendre ma liberté, être en accord avec moi-même. J'avais l'impression de prendre de l'argent pour ne rien faire, pour faire de la merde. C'est différent avec Ducati. Peut-être parce que ce sont des latins ? Dès les essais hivernaux, j'ai eu un bon feeling sur la moto et j'ai pu construire là-dessus."

Q: Être le plus rapide des pilotes Ducati, c'est de bon augure pour vous qui visez une meilleure position dans la galaxie italienne la saison prochaine ?

R: "Je ne sais pas et je ne cherche pas vraiment à savoir pourquoi j'étais le plus rapide, mais c'est bien de marquer des points auprès de Ducati. J'espère mériter quelque chose de bien. Ce résultat arrive au bon moment, même plus tôt que prévu. Il faut maintenant confirmer en Autriche (les 16 et 23 août). C'est une bonne piste pour nous mais n'allons pas nous dire que ça va être facile."

Propos recueillis en conférence de presse.