Mouvement de contestation à Hong Kong - Des dizaines de milliers de manifestants dans la rue malgré le recul du gouvernement

(Belga) Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dimanche à Hong Kong, où la colère était palpable après des affrontements violents entre manifestants et policiers malgré le recul du gouvernement sur un projet de loi controversé.

Les organisateurs entendent maintenir la pression sur Carrie Lam, la cheffe de l'exécutif pro-Pékin de Hong Kong, qui a suspendu samedi un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. "Retirez la loi maléfique! ", scandaient les protestataires vêtus de noir. Le défilé part d'un parc de l'île de Hong Kong pour gagner le Conseil législatif (LegCo, Parlement), au coeur de la ville. Il s'agit du même parcours que celui emprunté par une manifestation record organisée il y a une semaine et qui a réuni un million de personnes pour sept millions d'habitants, selon les organisateurs. D'après ses détracteurs, le projet de loi placerait la population de l'ancienne colonie britannique à la merci du système judiciaire de Chine continentale, opaque et sous influence du Parti communiste. Les milieux d'affaires craignent que la réforme nuise à l'image internationale et l'attractivité du centre financier. Mercredi, Hong Kong avait connu les pires violences politiques depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, quand des dizaines de milliers de personnes avait été dispersées par la police à coups de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc. (Belga)