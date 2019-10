Mouvement de contestation à Hong Kong - Le gouvernement envisage de limiter l'accès à internet

(Belga) Le gouvernement hongkongais envisage de limiter l'accès à internet, a déclaré lundi à l'AFP un membre du conseil exécutif, trois jours après l'interdiction du port du masque dans les rassemblements, qui, contrairement à son objectif, a attisé la contestation.

"Le gouvernement n'exclura pas la possibilité d'interdire internet", a déclaré à l'AFP Ip Kwok-him, un membre du conseil exécutif et député fidèle à Pékin. Internet est un outil indispensable pour le mouvement pro-démocratie qui utilise les forums en ligne et les messagerie cryptées afin d'organiser les actions de la contestation. M. Ip Il a cependant souligné que restreindre l'accès à internet pourrait avoir des conséquences néfastes pour Hong Kong. "Je pense que l'une des conditions de mise en oeuvre de l'interdiction d'internet serait de ne pas affecter les entreprises de Hong Kong", a tempéré ce membre du conseil exécutif, qui est l'organe consultatif de la cheffe de l'exécutif Carrie Lam. Cette nouvelle menace intervient après trois jours consécutifs de flashmobs et d'actions non autorisées, qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes, dans tout ce territoire semi-autonome. De nombreuses stations de métro ont été vandalisées par des groupuscules radicaux et une bonne partie du réseau est restée à l'arrêt pendant le week-end. Certaines stations et boutiques n'ont pas rouvert lundi, jour férié à Hong Kong. Des entreprises ayant des liens avec la Chine, notamment des banques, ont également été la cible de saccages. La police a fait usage de gaz lacrymogène à au moins trois endroits. Lundi après-midi, des rassemblements de manifestants masqués avaient eu lieu dans plusieurs centres commerciaux. C'est la décision, vendredi après-midi, d'interdire aux manifestants de dissimuler leur visage qui a mis le feu aux poudres. Carrie Lam a pris cette mesure après avoir rencontré le conseil exécutif, l'estimant nécessaire en vue de mettre fin à quatre mois d'un mouvement de contestation sans précédent. (Belga)