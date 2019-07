Mouvement de contestation à Hong Kong - Les manifestants à Hong Kong "sont en quête de démocratie", juge Trump

(Belga) Le président américain Donald Trump a estimé lundi que les manifestants hostiles au gouvernement pro-Pékin qui ont envahi pendant plusieurs heures le parlement de Hong Kong étaient "en quête de démocratie".

"Je pense que la plupart des gens veulent la démocratie. Malheureusement, certains gouvernements ne veulent pas de la démocratie", a déclaré M. Trump à des journalistes depuis la Maison Blanche après avoir jugé "très triste" la situation à Hong Kong. La crise qui secoue Hong Kong depuis trois semaines a franchi un nouveau palier lundi: le parlement a été occupé et saccagé durant plusieurs heures par des manifestants anti-Pékin, au jour anniversaire de la rétrocession de l'île à la Chine en 1997. Dans la nuit de lundi à mardi, la police anti-émeute a finalement repris le contrôle du parlement local. Les contestataires avaient pris la fuite quand, juste après minuit, les policiers - équipés de casques, matraques et boucliers - ont chargé et tiré des gaz lacrymogènes aux abords du bâtiment, après des avertissements à la foule. La cheffe du gouvernement de Hong Kong, Carrie Lam, qui bat des records d'impopularité, a condamné l'invasion "extrêmement violente" du parlement. Evoquant des évènements "bouleversants et choquants", elle a dit espérer que la société "revienne à la normale aussi vite que possible". Avec ces scènes de violence, la crise n'en finit pas de s'approfondir. La contestation a éclaté en réaction à un projet de loi du gouvernement visant à autoriser les extraditions en Chine continentale.