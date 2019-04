Municipales en Turquie: Erdogan pour l'annulation du scrutin à Istanbul

(Belga) Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé que les autorités électorales devraient annuler le scrutin municipal remporté par l'opposition à Istanbul, arguant que des irrégularités rendaient le vote illégitime, selon des propos rapportés mercredi.

"Nos collègues ont établi tout cela (les irrégularités présumées). Bien entendu, cela jette un voile. S'il y a une approche sincère, cela devrait conduire à une annulation" du scrutin, a déclaré M. Erdogan, cité par les quotidiens progouvernementaux Sabah et Hürriyet. Ces déclarations accentuent la pression sur le Haut-comité électoral (YSK), alors que le parti de M. Erdogan, l'AKP (islamo-conservateur), a annoncé mardi qu'il allait demander la tenue de nouvelles élections à Istanbul. Selon les résultats provisoires du scrutin municipal qui s'est tenu le 31 mars en Turquie, M. Erdogan a essuyé un cinglant revers en perdant Ankara et Istanbul, les deux principales villes du pays qui étaient contrôlées par l'AKP et ses prédécesseurs islamistes depuis 25 ans. Refusant de concéder la défaite à Istanbul, M. Erdogan a dénoncé des "irrégularités" massives et commises selon lui de manière "organisée". L'AKP affirme que des bureaux de vote ont minimisé le nombre de voix reçues par son candidat en envoyant des données tronquées aux autorités électorales et soutient que dans un district, celui de Büyükçekmece, plusieurs milliers de personnes ont été indûment inscrites sur les registres électoraux. Le parti présidentiel a déposé depuis la semaine dernière plusieurs recours auprès de l'YSK qui ont conduit à un recomptage partiel, en majorité des quelque 300.000 voix comptabilisées comme nulles le jour du scrutin. Alors que ce recomptage est presque fini, le candidat de l'opposition, Ekrem Imamoglu, maintenait mardi soir une avance de 14.000 voix sur son adversaire de l'AKP, l'ex-Premier ministre Binali Yildirim. "Les objections vont continuer jusqu'à ce que l'YSK prenne la décision finale", a déclaré M. Erdogan, cité par la presse. "L'YSK rendra sa décision. Même s'il n'y a qu'une seule voix d'écart, lorsque la décision sera prise, nous dirons : +Très bien, vos désirs sont des ordres+".