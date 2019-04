Municipales en Turquie: le parti d'Erdogan veut un nouveau vote à Istanbul

(Belga) Le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué mardi qu'il allait demander un nouveau vote à Istanbul, où une série de recours n'ont pas suffi à inverser les résultats provisoires qui donnent la victoire à l'opposition.

"Nous allons emprunter la voie du recours extraordinaire (...) Nous dirons que nous voulons que l'élection soit refaite à Istanbul", a déclaré un vice-président du Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) Ali Ihsan Yavuz. Ces déclarations surviennent quelques heures après le rejet, par le Haut-comité électoral (YSK), d'un recours de l'AKP demandant un recomptage de toutes les voix à Istanbul. La demande d'un nouveau vote à Istanbul survient au lendemain de déclarations du président Erdogan qui a affirmé que le scrutin avait été entaché d'"irrégularités" massives et commises de manière "organisée". Selon les résultats provisoires des élections municipales du 31 mars, M. Erdogan a remporté les élections à l'échelle nationale mais essuyé un revers à Istanbul et Ankara, remportés par l'opposition alors que les deux villes étaient contrôlées par l'AKP et ses prédécesseurs islamistes depuis 25 ans. (Belga)