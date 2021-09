Mystérieuse disparition de Gabrielle Petito aux USA: cet étrange texto envoyé à sa mère

Nicole Schmidt, la mère de Gabrielle Petito, l'Instagrameuse dont le corps a été retrouvé dans une zone d'un parc national du Wyoming et dont le petit ami a disparu, a déclaré avoir reçu des textos qu'elle qualifie de très étranges de la part de sa fille les 27 et 30 août, selon Fox News.

"Le texto disait: "Pouvez-vous aider Stan, je continue de recevoir ses messages vocaux et ses appels manqués"", indique la déposition de la mère. "La référence à "Stan" concerne le grand-père de la jeune femme, mais selon sa mère, elle ne l'appelle jamais "Stan". La mère craignait que quelque chose se passait avec sa fille."

Petito a ensuite "cessé de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux à propos de leur voyage" et son téléphone a été éteint, selon cette déposition.

"Pour sa famille, ce n'était pas un comportement normal pour le sujet, et ils sont devenus de plus en plus inquiets pour elle", indique le mandat.

La semaine dernière, l'avocat de Petito, Richard Stafford, avait déclaré que Gabrielle Petito avait envoyé un texto séparé à ses parents les informant: "Pas de réseau à Yosemite".

"Elle ne pense pas que cela venait de sa fille", a déclaré Stafford, dans Insider. "En regardant en arrière maintenant avec tous les faits … elle pense que ce n'est pas sa fille." "Elle ne dira pas de qui elle pense que cela vient", a déclaré l'avocat.

