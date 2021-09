Mystérieuse mort de Gabrielle Petito: le chasseur de primes le plus célèbre des Etats-Unis promet de retrouver Brian Laundrie

Duane Lee Chapman, mieux connu sous le nom de "Dog the Bounty Hunter" est le chasseur de primes le plus célèbre des Etats-Unis. Il a rejoint la chasse à l'homme pour retrouver Brian Laundrie, promettant d'attraper le petit ami fugitif de Gabby Petito, originaire de Long Island, avant son 24ème anniversaire le 18 novembre.

La star de télé-réalité a été vue en train de frapper à la porte moustiquaire de la maison parentale où Petito et Laundrie vivaient avec les parents du jeune homme en Floride. Il a ensuite déclaré au New York Post qu'il avait déjà reçu des centaines de renseignements sur sa ligne téléphonique, dont beaucoup indiquent que Laundrie se trouve quelque part le long des Appalaches (Les Appalaches sont une chaîne de montagnes située dans l'Est de l'Amérique du Nord et s'étendant de Terre-Neuve, au nord, jusqu'au centre de l'État de l'Alabama, au sud) où il était connu pour camper pendant des mois à la fois.

"C'est de là que proviennent le plus grand nombre de signalements", a déclaré Dog à The Post. "L'amie de Gabrielle, Rose Davis, m'a dit qu'elle en était sûre à 100% et ce grâce à son passé. Il se vantait qu'il avait déjà campé là-bas pendant des mois...."

Duane Lee Chapman n'est pas convaincu que Laundrie se trouve dans la réserve Carlton près de son domicile qui fait l'objet de recherches approfondies par les autorités. Laundrie, 23 ans, a disparu le 14 septembre, trois jours après que la famille de Petito a signalé sa disparition. Le couple effectuait un road-trip à travers les Etats-Unis en van pour visiter des parcs nationaux lorsque sa famille n'a plus reçu de nouvelles d'elle.

Le corps de la jeune femme a été retrouvé le 19 septembre dans un camping de la forêt nationale de Bridger Teton, dans le Wyoming, non loin du parc national de Grand Teton. Mercredi, le FBI a émis un mandat d'arrêt contre Laundrie, sur la base de son utilisation présumée de la carte de débit de Petito les 30 août et 1er septembre, vraisemblablement alors qu'il rentrait en Floride dans la camionnette de Petito. Il est la seule personne d'intérêt dans la mort de Petito que le FBI a nommé.

Chapman ne croit pas que Laundrie s'est suicidé et ne le considère pas comme un "homme violent".