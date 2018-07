Nabil Maaloul quitte son poste de sélectionneur de la Tunisie pour le champion du Qatar

(Belga) Nabil Maaloul, le sélectionneur de la Tunisie, va entraîner le club champion du qatar d'Al-Duhail, a-t-il annoncé lui-même sur les réseaux sociaux vendredi.

Nabil Maaloul, à la tête de la Tunisie depuis avril 2017 et qui aura 56 ans à la fin du mois, remplacera Djamel Belmadi. Le club Qatari a précisé que Maaloul était déjà en route pour l'Autriche pour retrouver les joueurs en stage. Un peu plus tôt dans la journée, la Fédération tunisienne de football avait annoncé qu'elle acceptait la demande de Maaloul de mettre fin à son mandat. Le technicien a conduit la Tunisie en phase finale de Coupe du monde pour la première fois depuis 2006. En Russie dans le groupe des Diables Rouges, les Tunisiens ont gagné un match contre le Panama (2-1) et terminé troisième de la poule après deux défaites contre l'Angleterre (1-2) et la Belgique (2-5). (Belga)