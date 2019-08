Nancy Pelosi appelle à une séance spéciale du Sénat sur le port d'armes

(Belga) La démocrate américaine Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, a appelé à son tour à une séance spéciale du Sénat. Dans une lettre officielle envoyée jeudi au président Donald Trump, elle demande que la chambre haute du Congrès écourte ses vacances pour se prononcer sur un renforcement de la législation sur les armes.

La Chambre des représentants, dominée par les démocrates, avait voté en février déjà un projet de loi pour un meilleur contrôle des futurs détenteurs d'armes à feu. Pour passer, le texte devrait être avalisé par l'autre chambre du Congrès, à savoir le Sénat, aux mains des républicains dont est issu Donald Trump. Mais les démocrates reprochent au chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, de délibérément bloquer le projet. Mercredi, les démocrates avaient appelé M. McConnell dans une déclaration écrite à convoquer une séance du Sénat pour permettre un vote. La demande de Mme Pelosi va dans le même sens. Dans son courrier adressé au président Donald Trump, elle dénonce l'attitude de Mitch McConnell, qui empêcherait le Sénat de fonctionner, pourtant les récentes attaques sanglantes nécessiteraient des actions rapides pour sauver des vies. Elle souligne également que Donald Trump s'est montré ouvert à un contrôle accru des acheteurs d'armes. Le président n'a néanmoins jamais précisé dans quelle mesure il préconisait de tels contrôles. Actuellement, les deux chambres du Congrès sont en pause estivale. La Chambre des représentants et le Sénat doivent reprendre leurs activités en septembre. Le week-end dernier, deux nouvelles fusillades ont frappé les villes d'El Paso (Texas) et de Dayton (Ohio), faisant 31 morts et de nombreux blessés, et rouvrant le débat sur les armes dans le pays.