Nataliia devait partir en Ukraine pour voir sa famille, son fils l'a appelée en dernière minute pour l'en dissuader: "C'est la catastrophe"

Nataliia est ukrainienne mais elle vit en Belgique, à Boussu, depuis plusieurs années. Elle devait partir hier soir en Ukraine pour rendre visite à sa famille. Mais au dernier moment, son fils lui a conseillé de rester en Belgique. Aujourd’hui, elle est paniquée de savoir ses proches dans une zone de conflit.

Nataliia suit l’évolution de la situation de très près. Sa famille, dont son fils de 33 ans, vit à proximité de Kiev. C’est l’angoisse pour elle de les savoir là-bas. c'est d'ailleurs difficile pour elle de trouver les mots ce matin car l’émotion est vive... "J’ai peur. C’est la catastrophe pour ma famille. Je ne sais pas quoi faire… que faire ?", dit-elle, les larmes aux yeux.

Nataliia vit en Belgique depuis presque cinq ans. Elle retourne deux fois par an en Ukraine pour rendre visite à ses proches. Elle devait normalement prendre un vol ce mercredi soir, mais son fils l’a contactée pour l’en dissuader. "Il dit depuis plusieurs jours de ne pas y aller. Elle voulait quand même y aller mais heureusement que son fils l’a raisonnée, sinon elle serait dans l’avion hier soir et elle serait maintenant à Kiev, en pleine guerre", glisse Philippe, le mari de Nataliia.

Elle espère que les lignes téléphoniques et internet resteront intacts. Sur place, la situation est compliquée. Ses proches ne parviennent plus à utiliser leurs cartes bancaires. "Là-bas, c’est la panique dans les magasins parce que ce n’est pas possible de payer par carte, uniquement par cash. Et Bancontact, ce n’est pas possible parce que les banques ukrainiennes sont beaucoup liées aux banques de la Russie. Donc, maintenant ce n’est pas possible. C’est aussi une catastrophe", poursuit Nataliia.

Le cœur lourd, Nataliia dépose la photo de son fils à côté d’une bougie comme une protection qu’elle souhaite lui envoyer.