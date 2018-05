Natation: 2e meilleur chrono de l'histoire pour Ledecky sur 400 m libre

La star de la natation américaine Katie Ledecky, au lendemain de son record du monde sur 1500 m, a signé le deuxième meilleur chrono de l'histoire sur 400 m nage libre en 3 min 57 sec 94/100e vendredi à Indianapolis (Indiana).

Ledecky a échoué à un peu plus d'une seconde de son record du monde du 400 m (3:56.46), établi lors des jeux Olympiques 2016 de Rio.

"J'ai très bien nagé pour la deuxième journée de suite", a insisté la quintuple championne olympique qui, la veille, avait amélioré son record du monde du 1500 m de tout juste cinq secondes (15:28.48).

"J'ai juste essayé de procéder à quelques améliorations par rapport à ce que j'avais fait en séries ce matin, en contrôlant mieux mais je crois que je pars encore un peu trop sur les 50 premières mètres", a-t-elle expliqué.

Elle a ensuite terminé à la 5e place sur 100 m libre et doit encore s'aligner sur 200 et 800 m libre, 200 et 400 m quatre nages samedi et dimanche.

Ledecky, 21 ans, fait à l'occasion du meeting d'Indianapolis cette semaine, comptant pour le circuit américain Swimming Pro Series, ses débuts professionnels.

Elle était, jusqu'en mars, étudiante à l'université de Stanford (Californie) et devait se soumettre au règlement draconien de la NCAA, l'entité qui chapeaute le sport universitaire aux Etats-Unis, qui interdit la signature de contrats de partenariat et de sponsoring.

Ledecky a remporté quatre titres olympiques (200 m, 400 m, 800 m, relais 4x200 m) lors des JO-2016 de Rio, puis s'est adjugé cinq titres lors des Championnats du monde 2017 de Budapest.