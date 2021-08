Natation artistique: les Russes Romashina et Kolesnichenko en or

(Belga) Les Russes Svetlana Romashina et Svetlana Kolesnichenko, grandes favorites de l'épreuve, ont été sacrées championnes olympiques de natation artistique en duo, mercredi aux Jeux de Tokyo.

Romashina, 31 ans, remporte ainsi son sixième titre olympique. C'est le deuxième pour sa partenaire Kolesnichenko, 27 ans. Les deux Svetlana, qui concourent sous bannière neutre en raison des sanctions pour dopage qui frappent la Russie, poursuivent la tradition dans la discipline. Depuis 2000, les Russes monopolisent en effet tous les titres de la natation artistique, nouvelle appellation de la natation synchronisée. Avec 195,9079 points à l'issue du programme technique et du programme libre, elles devancent les Chinoises Huang Xuechen et Sun Wenyan (192,4499 pts) et les Ukrainiennes Marta Fiedina et Anastasiya Savchuk (189,4620 pts).