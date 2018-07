Naufrage en Thaïlande: 37 morts retrouvés, 18 disparus

(Belga) Les corps de 37 personnes mortes dans le naufrage d'un bateau transportant des touristes, majoritairement Chinois, au large de la station balnéaire de Phuket dans le sud de la Thaïlande, ont été récupérés, ont annoncé vendredi les autorités.

Les corps ont été retrouvés, flottant et portant toujours des gilets de sauvetage, à plusieurs kilomètres de la zone où avait coulé le Phoenix. Le bateau de plongée a été pris dans une tempête jeudi avec des vagues de cinq mètres de haut, en rentrant d'une journée d'excursion au départ de Phuket. "Le bilan des morts est de 37, avec 18 personnes portées disparues", a annoncé un responsable de la marine thaïlandaise. Transportant au total 105 passagers, en majorité des touristes chinois, le Phoenix avait été surpris par une vague de cinq mètres après avoir ignoré un avis de tempête en cette saison de mousson où la mer d'Andaman est tumultueuse. Des corps, enveloppés dans des sacs, étaient ramenés à Phuket et transférés à l'hôpital pour y être identifiés. L'épave se trouve selon la marine thaïlandaise à 40 mètres de profondeur, à quelques kilomètres de l'îlot de Koh He connu pour ses formations coralliennes et prisé des touristes. Outre les plongeurs participant aux opérations de recherches, des hélicoptères passaient vendredi la zone au peigne fin. "Je ne suis pas vraiment sûr de combien pourront survivre", a déclaré aux journalistes, le visage fermé, le gouverneur de Phuket, Noraphat Plodthong. Une cinquantaine de personnes avaient été secourues jeudi, avant que les opérations de secours soient suspendues pour la nuit. Le bilan de ce naufrage en fait l'un des pires dans l'histoire récente de la Thaïlande. (Belga)