Naufrage sous-marin argentin : le manque de formation en cause

La tragédie du sous-marin argentin San Juan, disparu en 2017 avec 44 marins à bord, est liée à un manque d'entraînement des sous-mariniers et des équipes à terre, selon le ministre argentin de la Défense Oscar Aguad.

"C'est la conclusion des expertises rélisées par des spécialistes, qui évoquent le manque de formation", a indiqué le ministre vendredi à la radio Brujula 24. Plus que la détérioration du sous-marin, le naufrage s'explique par "une série d'évènements et le manque de transmission intergénérationnel des connaissances", a-t-il dit. Fabriqué en Allemagne en 1983 et incorporé à la marine argentine en 1985, le San Juan a été localisé un an après sa disparition dans l'Atlantique sud, à 900 mètres de profondeur. Une enquête a été ouverte fin 2017 mais aucune responsabilité n'a été établie. La disparition du submersible le 15 novembre 2017, alors qu'il naviguait vers sa base, le port de Mar del Plata, a cependant entraîné la mise à l'écart fin 2017 du chef de la Marine argentine, Marcelo Srur.