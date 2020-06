NBA: Ja Morant (Memphis) relaie une photo insultant la police et s'excuse

La jeune star des Memphis Grizzlies Ja Morant, en lice pour être désigné rookie (débutant) de l'année en NBA, s'est excusé lundi pour avoir relayé sur les réseaux sociaux un montage photo avec un message insultant la police.

L'arrière de 20 ans avait reposté sur son compte Instagram une photo de lui de dos avec le maillot de son équipe, floqué non pas de son nom mais d'un "Fuck" au dessus de son numéro 12. Or le 12 est aussi le code urbain désignant les services de police.

Cette photo est apparue sur les réseaux sociaux alors que la NBA songe à autoriser les joueurs à personnaliser leurs maillots lors du redémarrage de la saison le 30 juillet chez Disney World (Floride) avec des slogans en faveur de la justice sociale qui remplaceraient leur nom.

Après avoir supprimé son message, Morant a assuré sur Twitter qu'il n'avait pas eu l'intention de condamner tous les policiers. "Je veux d'abord m'excuser d'avoir republié quelque chose qui ne traduisait pas exactement l'opinion que je voulais partager", a déclaré Morant.

"Mon message tendait à se focaliser sur les mauvais flics qui s'en tirent avec le meurtre d'hommes et de femmes noirs non armés, et ceux qui continuent de harceler les manifestants pacifiques de BLACK LIVES MATTER", a-t-il ajouté, en référence au meurtre par asphyxie de George Floyd lors de son interpellation, il y a un mois à Minneapolis.

"Je sais qu'il y a de bons flics +12+. J'en connais, et quelques-uns sont de la famille", a ajouté le joueur. "Je suis reconnaissant envers les flics de Murray State qui ont pris soin de moi et les flics qui continuent de veiller sur moi avec les Grizzlies."

Morant, drafté en 2e position il y a un an, est pour beaucoup dans la 8e place occupée par Memphis cette saison, avec une production de 17,6 points, 6,9 passes décisives et 3,5 rebonds par match.

Les Grizzlies tenteront de préserver cette position, concurrencés par cinq autres équipes, pour assurer sa place en play-offs.

"Vous pouvez me voir comme un simple basketteur et je peux perdre des fans pour avoir pris position, mais je ne resterai pas silencieux", a-t-il prévenu.