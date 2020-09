NBA - Les Lakers premiers qualifiés pour la finale de la conférence ouest

(Belga) Les Lakers se sont définitivement débarrassés des Houston Rockets, samedi soir à Orlando (119-96). Ils remportent cette demi-finale de conférence quatre victoires à une et se hissent en finale pour la première fois depuis dix ans. Ils pourraient y retrouver leurs voisins des Clippers.

Les Angelinos n'ont pas eu à forcer leur talent, portés par un excellent LeBron James (29 points, 11 rebonds, 7 assists). Ils se sont envolés au score dès le premier quart-temps, et Houston n'a jamais été en mesure de revenir, malgré les 30 points de James Harden. Russell Westbrook a lui été beaucoup plus discret. Excédé par la tournure des événements, le bouillant meneur des Rockets a même été impliqué dans un échange verbal houleux avec l'un des très rares spectateurs autorisés à assister à la rencontre, en l'occurrence le frère de Rajon Rondo. Ce dernier a été prié de quitter la salle. Il s'agit de la troisième élimination en demi-finale de conférence en quatre ans pour Houston. En 2018, les Texans avaient passé un tour de plus. L'autre finaliste pourrait être connu la nuit prochaine, à l'issue de la sixième rencontre entre Clippers et Nuggets (3-2). (Belga)