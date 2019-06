NBA: Stephen Curry prêt à participer aux Jeux olympiques en 2020

Le triple champion NBA Stephen Curry s'est dit favorable à une participation aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, pour décrocher le seul titre qui manque à son palmarès: l'or olympique.

"Je sais que l'énergie ici va être étonnante", a déclaré l'Américain de 31 ans aux journalistes présents lors d'un évènement où il a encadré de jeunes joueurs, organisé par son sponsor à Tokyo.

Le meneur des Golden State Warriors s'était retiré du "Team USA" sur blessure avant les JO-2016 et n'a jamais participé à cette compétition. Curry a cependant déjà remporté deux championnats du monde avec les États-Unis, en 2010 et en 2014.

"J'ai l'expérience de représenter mon pays. Mais jouer aux Jeux olympiques, d'après tous ceux à qui j'en ai parlé, n'est comparable à aucune autre compétition" a-t-il ajouté.

A Tokyo, Stephen Curry pourrait être associé à LeBron James et Kawhi Leonard pour former une nouvelle "Dream Team" et permettre aux Etats-Unis de remporter un quatrième titre consécutif.