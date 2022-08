Neena Pacholke, présentatrice de la tranche matinale d'une chaîne américaine, décède à 27 ans

Neena Pacholke, présentatrice d'un journal télévisé américain et ancienne star du basket-ball universitaire, est décédée subitement samedi à l'âge de 27 ans, rapporte ce matin le New York Post.

Journaliste prometteuse, la jeune femme de 27 ans était en charge de la présentation de la tranche matinale des informations sur 9 WAOW, une chaîne américaine de l'état du Wisconsin. Neena Pacholke est décédée des suites d'un "suicide apparent", laissant sa famille et ses collègues stupéfaits.

La jeune femme de nature très souriante n'avait laissé rien paraître quant à un mal être personnel.

Une déclaration de la chaîne du Wisconsin sur laquelle elle présentait les informations a déclaré dans un communiqué: "Neena Pacholke, notre bien-aimée présentatrice du matin est décédée subitement samedi. Toute l'équipe ici à News 9 est absolument dévastée par la perte, car nous savons que tant d'autres le sont également. C'était une personne gentille avec un grand cœur et un sourire contagieux et elle nous manquera beaucoup."

Son co-présentateur Brendan Mackey a déclaré que Neena était "la lumière la plus brillante de la pièce" avec "le plus grand sourire et le rire le plus drôle".

La soeur de la défunte est également dévastée. Dans une publication sur les réseaux sociaux, elle a confié qu'elle ignorait Neena avait des problèmes. Elle urge ses abonnés à chercher de l'aide en cas de difficultés. Neena venait de se fiancer.