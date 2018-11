Nées siamoises, ces deux petites filles quittent l'hôpital: "Elles étaient terriblement anxieuses après la séparation"

Nima et Dawa, nées siamoises au Bhoutan, ont été séparées avec succès en Australie il y a un peu plus de deux semaines et peuvent désormais quitter l’hôpital. "Elles étaient terriblement anxieuses après la séparation, alors que l’autre jumelle se portait à merveille juste en face, et finalement, ces dernières semaines, on a vu qu’elles gagnaient en confiance en indépendance et en force", a commenté le docteur Joe Crameri, chef du service pédiatrie de l’Hôpital Royal des Enfants à Melbourne, dans l’Etat de Victoria.

L’opération avait duré 6 heures. Les deux petites filles étaient reliées par le torse, et partageaient le même foie.

Les deux petites jumelles se portent bien et vont désormais séjourner dans un établissement de Melbourne pour récupérer de l’opération avec leur maman, avant de retrouver leur famille au Bhoutan.