Net ralentissement de l'emploi salarié en 2018: 160.300 créations nettes

Le secteur privé a enregistré une progression de l'emploi salarié de 0,8% en 2018 (+160.300), soit un net ralentissement représentant deux fois moins d'emplois créés par rapport à 2017, selon une estimation définitive de l'Insee publiée mardi.

Au quatrième trimestre, l'emploi salarié privé s'est inscrit en hausse de 0,3% avec 50.700 nouveaux postes, pour atteindre au total 19,46 millions de postes.

Cette publication définitive marque une révision importante par rapport à l'estimation provisoire publiée début février (106.000 créations de postes).

L'Insee prévient que la déclaration sociale nominative (DSN) "peut affecter les comportements déclaratifs des entreprises", pouvant "générer des révisions sur les données".

En 2017, la France avait créé un peu plus de 328.000 postes.

2018 marque donc un net ralentissement des créations d'emplois dans le sillage de la croissance française, qui a plafonné à 1,5% sur l'ensemble de 2018, loin des 2,3% atteints l'année précédente.

A noter que l'intérim s'inscrit en repli (-1,5%) au 4e trimestre. Sur un an, il recule de 3,3%. Souvent marqueur d'une reprise ou d'une croissance, l'intérim a perdu 27.100 postes sur un an et 12.200 postes au dernier trimestre 2018.

Dans l'industrie, l'emploi salarié a progressé de 0,3% sur un an, soit +9.500 postes, et de 0,2% sur le 4e trimestre. Dans le secteur de la construction, la progression est de 1,9% sur un an, soit 25.600 emplois créées.

Les services marchands, moteur de la création d'emplois privés, ont enregistré 114.500 créations sur l'année, soit l'essentiel des créations, en hausse de 0,9%. Sur le dernier trimestre 2018, la progression est de 0,3%.

Dans l'agriculture, la hausse est de 1,9% sur un an et de 0,2% sur le trimestre.

L'emploi dans la fonction publique, aussi estimé par l'Insee dans cette publication, est en baisse de 10.700 sur un an, à 5,78 millions.