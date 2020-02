Netanyahu, le Premier ministre israélien, parle de la Belgique pour expliquer des frappes de missiles sur la Syrie

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a refusé de commenter vendredi les frappes de missiles nocturnes qu'on soupçonne Israël d'avoir lancées sur Damas dans la nuit et qui ont coûté la vie à sept personnes. "C'était peut-être la force aérienne belge", a-t-il répondu pour esquiver les questions sur la responsabilité de son État.

Les victimes sont trois soldats de l'armée syrienne et quatre membres des Gardiens de la Révolution iraniens, armée idéologique de la République islamique d'Iran, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), indiquant que les frappes ont touché "le secteur de l'aéroport de Damas". L'ONG, qui a son siège en Grande-Bretagne, a imputé cette attaque à Israël. L'armée du pays a refusé de commenter les faits. A l'image du Premier ministre: "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé cette nuit. C'était peut-être la force aérienne belge", a-t-il déclaré, selon plusieurs médias dont The Jerusalem Post et The Times of Israel.