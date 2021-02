Netanyahu parle pour la première fois à Biden depuis son arrivée à la Maison Blanche

(Belga) Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est entretenu mercredi soir pour la première fois avec le président américain Joe Biden depuis son arrivée à la Maison Blanche le mois dernier, ont indiqué ses services à Jérusalem.

"La discussion était chaleureuse, amicale et a duré environ une heure", a indiqué M. Netanyahu sur son compte Twitter officiel, précisant avoir abordé les questions des "accords" de paix au Moyen-Orient, de la "menace iranienne" et de la gestion de la pandémie de Covid-19. Les Etats-Unis sont le premier allié de l'Etat hébreu. Et Benjamin Netanyahu avait qualifié le prédécesseur de Joe Biden à la Maison Blanche, Donald Trump, de "meilleur ami" qu'Israël n'avait jamais eu à la tête de la première puissance mondiale. Mais près d'un mois après son arrivée à la Maison Blanche, le 20 janvier dernier, Joe Biden ne s'était toujours pas entretenu avec M. Netanyahu, ce qui avait suscité une polémique dans la presse israélienne à l'heure où la nouvelle administration américaine prend ses marques. Nikki Haley, ex-ambassadrice aux Nations unies sous Donald Trump, a accusé le gouvernement Biden de "snober" un "ami comme Israël". Interrogée sur les raisons pour lesquelles M. Biden ne l'avait toujours pas appelé, près d'un mois après son arrivée au pouvoir, Jen Psaki, porte-parole de l'exécutif américain, avait affirmé cette semaine que cet échange interviendrait "bientôt". "Son premier appel avec un dirigeant de la région sera avec le Premier ministre Netanyahu", avait-elle souligné. (Belga)