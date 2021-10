Netflix défend l'humoriste américain Dave Chappelle après des blagues jugées transphobes

Netflix a défendu lundi son choix de diffuser un spectacle de l'humoriste américain Dave Chappelle dans lequel il tient des propos jugés transphobes par certains, selon des médias américains.

Le géant du streaming a aussi suspendu trois de ses employés qui s'étaient invités à une réunion virtuelle interne afin de protester contre cette diffusion, d'après les mêmes sources.

Ce n'est pas la première fois que le comique de 48 ans, récompensé plusieurs fois aux Emmy et Grammy Awards et connu pour ses sketches sur le racisme, est critiqué pour des propos considérés homophobes ou transphobes. Il est cette fois au centre d'une polémique suite à des blagues sur le genre dans son show "The Closer", sorti la semaine dernière aux Etats-Unis.

"Le genre est un fait. Chaque être humain dans cette pièce, chaque être humain sur Terre a dû passer entre les jambes d'une femme pour être sur Terre. C'est un fait", dit-il notamment.

Il y prend au passage la défense de l'auteure britannique J.K. Rowling, accusée par certains l'an dernier d'avoir tenu des propos insultants à l'égard des personnes transgenres sur Twitter.

Ces déclarations n'ont pas été du goût d'associations de défense des LGBTQ, comme la National Black Justice Coalition, qui a demandé à Netflix de déprogrammer ce spectacle.

Mais dans un mémo adressé aux salariés, Ted Sarandos, co-directeur exécutif du groupe, a déclaré que le travail de Dave Chappelle ne s'apparentait pas à de la "haine" et que la société ne retirerait pas le programme, selon Variety, qui a pu consulter le document.

"Certains talents pourraient se joindre à des tiers pour nous demander de supprimer l'émission dans les jours à venir, ce que nous ne ferons pas", indique le mémo, ajoutant que Dave Chappelle est l'un des artistes les plus populaires du moment.

"Nous n'autorisons pas (sur) Netflix les programmes conçus pour inciter à la haine ou à la violence, et nous ne pensons pas que +The Closer+ franchisse cette limite."

"Je reconnais cependant qu'il est difficile de faire la distinction entre le commentaire et l'insulte, surtout avec le stand-up qui existe pour repousser les limites", lit-on encore.

Selon Variety, trois employés qui s'étaient invités à une réunion virtuelle de cadres afin de protester contre ce spectacle ont été suspendus.

D'après le média, cette liste comprend l'ingénieure Terra Field, qui s'identifie comme transgenre et avait affirmé sur Twitter la semaine dernière que Dave Chappelle attaquait "la communauté trans et la validité même de la transidentité".

Ils ont été sanctionnés pour avoir participé à une réunion à laquelle ils n'étaient pas invités, et non pour avoir critiqué le programme, avance Variety.