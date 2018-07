Netflix installe son premier studio de production européen en Espagne

(Belga) Le service de vidéo en ligne Netflix a annoncé mardi la création à Madrid de son premier studio de production en Europe, porté par le succès mondial de la série espagnole "La Casa de Papel".

Ce nouveau site de production va s'installer dans la toute nouvelle "ciudad de la tele" (cité de la télévision), située à Tres Cantos, dans la banlieue nord de Madrid, selon un communiqué publié mardi. Le site de 22.000 mètres carrés, propriété du groupe audiovisuel espagnol Grupo Secuoya, qui a passé un accord avec Netflix, devrait être achevé fin 2018. Il abritera des productions dirigées par Netflix, ainsi que d'autres développées par des tiers pour la plateforme de vidéo en ligne. C'est la consécration de l'Espagne comme pôle de création pour Netflix, qui a connu son plus grand succès en espagnol avec la série "La Casa de Papel". Initialement diffusée sur la chaîne espagnole Antena 3, cette série sur le braquage de l'hôtel de la Monnaie à Madrid a été rachetée par Netflix, qui produira seule la troisième saison. "La Casa de Papel" a été, certains jours au printemps, la série en ligne la plus regardée aux Etats-Unis. Mi-juillet, Netflix a annoncé avoir passé un accord d'exclusivité avec le créateur espagnol de la série, Alex Pina. Mardi, la plateforme de vidéo en ligne, qui compte aujourd'hui 130 millions d'abonnés dans le monde, a annoncé le lancement, à l'automne, d'"Elite", une nouvelle série en espagnol avec, à l'affiche, trois des principaux acteurs de "La Casa", Maria Pedraza, Miguel Herran et Jaime Lorente. L'intrigue se déroule dans l'école présentée comme la plus huppée d'Espagne, Las Encinas, où va se nouer un drame. La décision de Netflix de créer ce studio est liée à "la tradition de création innovante" de l'Espagne, a déclaré le vice-président des programmes internationaux Erik Barmack, cité dans le communiqué. Elle témoigne aussi, selon lui, de "l'attachement (de Netflix) à la création de contenus originaux à travers l'Europe". Vingt programmes de Netflix doivent être produits en Espagne en 2018.