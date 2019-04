Netflix va installer un studio de production à New York

(Belga) La plateforme de vidéo en ligne Netflix va renforcer ses équipes à New York et y installer un studio de production, qui pourrait employer plusieurs milliers de personnes d'ici cinq ans, selon un communiqué publié jeudi.

Le géant californien du streaming, qui n'emploie aujourd'hui que 32 personnes à New York, a loué à Brooklyn un espace de 15.000 mètres carrés pour y construire six plateaux de production. Si Netflix a déjà produit des séries tournées, intégralement ou partiellement, à New York (notamment "Orange is the New Black" ou "Russian Doll"), il ne disposait pas jusqu'ici de ses propres studios dans la ville la plus peuplée des Etats-Unis. En outre, il prévoit de louer plus de 9.000 mètres carrés de bureaux à Manhattan, où il accueillera 127 nouveaux employés dans les cinq ans. Au total, l'investissement de Netflix pourrait atteindre 100 millions de dollars, a indiqué la plateforme dans un communiqué conjoint avec le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo. Pour inciter le géant --dont le siège est à San Jose, dans la Silicon Valley-- à renforcer sa présence à New York, les services du gouverneur lui ont consenti quatre millions de dollars de crédit d'impôts sur dix ans, sous réserve qu'il crée effectivement les emplois annoncés d'ici 2024, et les préserve durant cinq ans au moins. (Belga)