Nette hausse de l'emploi salarié au 1er trimestre: + 92.800 (+0,4%) dans le privé

Le secteur privé a enregistré 92.800 créations nettes de postes au 1er trimestre 2019, soit une hausse de 0,4% après 0,3% au trimestre précédent, selon l'estimation définitive de l'Insee publiée mercredi.

L'institut a revu à la hausse son estimation provisoire du 10 mai qui était de 66.400 créations (+0,3%). Sur un an, l'emploi privé s'accroît de 225.400 (+0,9%).

Ce trimestre constitue le 16e trimestre consécutif de hausse de l'emploi salarié, en progression depuis le deuxième trimestre de l'année 2015.

L'Insee a aussi revu à la hausse son chiffre du dernier trimestre 2018 à 67.900 créations de postes au lieu de 54.000.

L'emploi demeure par ailleurs quasi stable dans la fonction publique (+1.000 après +2.000). Sur un an, il diminue de 6.800.

Par secteur, les créations d'emploi salarié accélèrent dans la construction et atteignent 16.100 (soit +1,2%, après +0,7%). C'est la plus forte hausse sur un trimestre depuis fin 2007. Sur un an, la hausse atteint 36.500 (+2,7%).

L'emploi augmente plus modérément dans l'industrie : +7.500 (+0,2%), après +8.800 (+0,3%). Sur un an, l'emploi industriel augmente de 18.800 (+0,6%).

Dans les services marchands hors intérim, l'emploi salarié progresse de nouveau rapidement: +60.500 (soit +0,5%, comme au quatrième trimestre). Sur un an, il augmente de 178.200 (+1,6%).

L'emploi intérimaire rebondit: +7.700 (soit +1,0%, après -1,5% au trimestre précédent). Sur un an, l'intérim demeure en baisse de 14.100, soit -1,7%.