Neutralité, sécurité russe, garanties: voici ce que demande la Russie pour mettre fin à la guerre (vidéo)

La guerre en Ukraine dure depuis plus d'un mois. Des milliers de soldats et de citoyens perdent la vie depuis. Dans le même temps, les représentants russes et ukrainiens continuent de négocier pour mettre fin à ce conflit au cœur de notre continent. Avec une grande question: qu'exigent les Russes pour mettre fin à ce conflit ?

Pour obtenir une réponse, Piotr Tolstoï, Vice-président de la Douma, la chambre basse du parlement en Russie, était l'invité de C'est pas tous les jours dimanche. Interrogé sur les volontés de la Russie, il a précisé la pensée de Vladimir Poutine et les objectifs poursuivis. Avec une confiance sur la fin, à terme, de cette guerre. "On va vers la paix une fois que les objectifs de l'opération spéciale seront atteints", a-t-il d'abord précisé, citant ensuite les demandes russes. "Avec les garanties de la neutralité de l'Ukraine, les garanties des droits des 20 millions de Russes qui ont souffert sous le régime soutenu par l'Europe ces 8 dernières années et la garantie que l'Ukraine ne va jamais redevenir anti-russe. Tout cela, c'est le but de l'opération spéciale. Après, nous discuterons des garanties de sécurité de l'Europe et de la Russie. N'oubliez pas que la Russie est le plus grand pays de l'Europe, cela fait 10x l'Union européenne. On est sur le même continent, mais nous sommes obligés de négocier la paix et la coopération économique, tôt ou tard. Aujourd'hui, l'Europe mène une guerre contre la Russie, mais ça va passer", a-t-il détaillé à ce sujet.

Il a aussi demandé la fin de l'élargissement des territoires de l'OTAN, en citant la frontière polonaise comme dernière limite. Les propos de Piotr Tolstoï n'ont pas plu du tout à Sergueï Jirnov, Ancien espion du KGB et auteur de "L'éclaireur", qui regrette le manque d'honnêteté de son interlocuteur. "Cela fait 5 semaines que le monde entier vit en direct l'agression contre l'Ukraine, qui n'agressait pas la Russie. Ce sont des mensonges. L'Ukraine ne représentait aucun danger pour la Russie", a lancé Jirnov. " C'est la Russie l'agresseur, il ne faut pas renverser les choses. C'est la Russie qui frappe avec ses missiles les quartiers civils de l'Ukraine, les hôpitaux, les jardins d'école, les convois humanitaires, le site de la croix-rouge. Monsieur Tolstoï le sait parfaitement bien, on le sent dans son regard, il a du mal à m'entir. C'est son rôle officiel. Il n'y a pas de parlement en Russie, c'est une façade vide. Une chambre qui tamponne tout ce qui vient du Kremlin. En Russie tout est faux, sauf l'agression qu'elle mène contre des pays étrangers", a-t-il poursuivi.

Pas de crimes à Boutcha

Piotr Tolstoï a aussi démenti que la Russie avait procédé à des exactions à Boutcha, où une vingtaine corps ont été découverts dans les rues. "L'armée ukrainienne a beaucoup attaqué les civils qui voulaient sortir des villes assiégées. Tous ces morts doivent être identifiés et attribués. Il faut faire une enquête avant de lancer les discours sur les atrocités de l'armée russe", a-t-il répondu à ce sujet.

Avant d'accuser l'occident. "L'occident ne comprend pas les buts de la Russie et a perdu la réalité. Le destin de l'Ukraine sera décidé par la Russie avec les garanties de sécurité des États-Unis, pas avec la Belgique, pas avec l'Europe. On va voir comment vont se dérouler les choses. Mais ce n'est pas avec l'Europe que l'on va discuter du sort de l'Ukraine".