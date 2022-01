New York honore un jeune policier tué, symbole de la hausse des violences

New York rend hommage vendredi à l'un des deux jeunes policiers tués il y a une semaine dans un échange de coups de feu à Harlem, symbole de la hausse de la criminalité dans la mégapole que son nouveau maire Eric Adams veut juguler par une politique plus répressive.

Des milliers de personnes, dont une majorité de policiers en tenue, sont massées devant la cathédrale Saint-Patrick sur la 5ème avenue de Manhattan, sous un ciel gris et triste et des premiers flocons de neige, a constaté l'AFP.

Alors que des centaines de responsables officiels, proches et policiers assistent à une messe en anglais et en espagnol dans la cathédrale pour Jason Rivera, 22 ans, le maire Eric Adams a loué la mémoire d' un "héros". "Votre frère était un héros", a lancé cet ancien capitaine de police de New York dans une ambiance très lourde.

Devant la cathédrale, un agent afro-américain de la police new-yorkaise (NYPD) s'est dit "triste, triste pour lui, pour sa famille, (mais) malheureusement il ne sera pas le dernier".

- "Je souffre" -

"Je souffre, il était mon ami, nous avons été diplômés en même temps, je ne veux pas en parler", a également soufflé en espagnol une policière préférant garder l'anonymat, comme tous les agents interrogés. La plupart ne portent pas de masque.

Un autre, qui se dit "retraité" de la police, explique que le NYPD "exprime toujours son soutien" quand l'un des siens est tué ou blessé.

Jason Rivera a été tué le 21 janvier par les tirs d'un homme violent de 47 ans dans un immeuble de Harlem, après que la mère de ce dernier eut appelé la police. Le tireur est mort de ses blessures lundi, tandis que le second policier qui était intervenu, Wilbert Mora, 27 ans, est décédé mardi.

La mort violente de ces deux jeunes agents policiers met la pression sur le nouveau maire Eric Adams, lui-même un ancien capitaine de police afro-américain de New York.

- Cinq policiers touchés -

Au total, cinq policiers -- dont les deux intervenus à Harlem -- ont été touchés par des tirs d'arme à feu dans la mégapole de près de neuf millions d'habitants depuis le 1er janvier, avait rappelé la semaine dernière M. Adams, un élu de l'aile droite du parti démocrate arrivé à la mairie le 1er janvier sur des promesses de lutte contre l'insécurité.

Le deuxième maire afro-américain dans l'histoire de New York s'est engagé à agir avec plus de fermeté contre la prolifération des armes à feu. Lundi, il a annoncé le rétablissement de patrouilles de policiers en civil, des "unités anti-criminalité" rebaptisées "unités anti-armes à feu" qui avaient été supprimées en 2020 après la mort de l'Afro-Américain George Floyd, tué par un policier à Minneapolis.

Ces policiers étaient redoutés, quand Michael Bloomberg était maire (2002-2013), pour leurs fouilles controversées de jeunes Noirs et Hispaniques soupçonnés de porter des armes.

Outre les attaques contre des policiers, la plus grande ville américaine a été confrontée à une série d'actes violents qui ont créé un vif émoi ces derniers jours. Le 14 janvier, toujours dans le quartier d'Harlem, une Portoricaine de 19 ans avait été abattue par un braqueur dans le fast-food où elle travaillait. Le lendemain, une Américano-asiatique de 40 ans avait été tuée par un sans-abri atteint de troubles psychiatriques qui l'avait poussée sur une voie de métro au moment de l'entrée d'un train à la station Times Square.

Mardi, à la mi-journée, un homme de 35 ans a lui été blessé par arme à feu à l'intérieur même des urgences d'un hôpital du Bronx, ont indiqué des sources policière et au sein des hôpitaux de New York. D'après les premiers éléments donnés par la police, deux suspects ont pris la fuite et la victime n'était pas en danger de mort.

La violence par arme à feu à New York - sans commune mesure avec ce qu'elle était il y a 30 ans - a légèrement progressé en 2021 (+4,3% par rapport à 2020, elle-même en hausse sur 2019) notamment en raison de la pandémie de Covid-19.

Signe que la ligne de fermeté de M. Adams engrange des soutiens politiques, le président Joe Biden est attendu le 3 février à New York pour parler de sa stratégie "pour lutter contre la violence par arme à feu" dans tout le pays, selon la Maison Blanche.