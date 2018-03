New York: incendie sur le tournage d'un film d'Edward Norton, un mort

(Belga) Un incendie a ravagé dans la nuit de jeudi à vendredi un immeuble classé de Harlem où se déroulait le tournage du nouveau film d'Edward Norton, causant la mort d'un pompier de 37 ans.

Les causes de l'incendie et de la mort du pompier, père de quatre enfants, n'avaient pas encore été établies vendredi, a indiqué la police de New York à l'AFP. Pompier depuis 15 ans, Michael Davidson a été transporté au Harlem Hospital, où il a succombé à ses blessures. Deux autres pompiers ont été sérieusement blessés, et trois personnes plus légèrement, a annoncé le chef des pompiers de New York, Daniel Nigro, lors d'un point de presse. L'immeuble était utilisé pour le tournage du film "Motherless Brooklyn", adaptation du roman "Les orphelins de Brooklyn" de Jonathan Lethem (1999). L'acteur Edward Norton assure la mise en scène et joue dans le film. La distribution comprend également Bruce Willis et Willem Dafoe. La production avait loué l'emplacement de l'ancien club de jazz St. Nick's, une institution du quartier qui a fermé en 2011 et se situait au rez-de-chaussée de l'immeuble de quatre étages entièrement ravagé par les flammes. Selon plusieurs témoins, cités par des médias américains, les équipes de tournage étaient encore sur place quelques minutes avant le début de l'incendie, vers 23H00 locales jeudi, dans cet immeuble situé à l'extrême nord de Harlem. "Notre ville a perdu un héros", a commenté le maire de New York, Bill de Blasio, sur son compte Twitter.