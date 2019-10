New York interdit la commercialisation du foie gras à partir de 2022

Le gavage des canards à Ferndale (New York), où se trouve l'exploitation Hudson Valley Foie GrasDON EMMERT

Le conseil municipal de New York a adopté mercredi un texte interdisant la commercialisation du foie gras à partir de 2022, une décision qui devrait priver l'industrie, locale en particulier, d'un marché important.

L'issue du vote ne faisait que peu de doute, une majorité d'élus du conseil ayant affiché leur soutien à ce texte, présenté en début d'année par plusieurs conseillers municipaux.

A compter de fin octobre 2022, soit trois ans après l'adoption de la loi, il sera interdit à tout établissement faisant commerce d'aliments de vendre du foie gras, d'en servir ou même d'en détenir.

Les contrevenants s'exposeront à une amende comprise entre 500 et 2.000 dollars, susceptible d'être renouvelée toutes les 24 heures.

New York rejoindra ainsi l'Etat de Californie, où la commercialisation est interdite depuis janvier, même si la bataille judiciaire continue autour de cette décision.

Le texte adopté mercredi précise que l'interdiction concerne les produits issus du gavage des animaux, pratique dénoncée par les élus ainsi que par plusieurs associations de protection des animaux.

Plusieurs dizaines de sympathisants de l'organisation locale "Voters for Animal Rights" ("Les électeurs pour les droits des animaux"), qui a joué un rôle majeur dans ce dossier, s'étaient réunis mercredi devant la mairie avant le début du conseil municipal.

Il existe aujourd'hui une offre de foie gras obtenu sans gavage, mais ses volumes sont insignifiants à l'échelle de l'industrie.

Une start-up française, Aviwell, travaille par ailleurs à un procédé alternatif qui pourrait être utilisé par l'industrie.

Outre amateurs, détaillants et restaurateurs, les premiers touchés par la mesure seront les deux gros producteurs installés au nord de New York, Hudson Valley Foie Gras et La Belle Farms.

Aux opposants, qui assurent que les animaux souffrent du gavage, Hudson Valley Foie Gras répond que la quantité de grains administrée aux canards ne dépasse pas celle qu'ils pourraient manger d'eux-mêmes. Le foie gras de ces deux exploitations alimente une partie importante du marché new-yorkais, même si la mesure aurait aussi un impact pour des producteurs français

Ils soulignent aussi que le gésier du canard a naturellement une fonction de stockage.