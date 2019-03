New York investit 500 millions de dollars pour protéger Manhattan des inondations

Un souterrain de Battery Park inondé dans le quartier de Brooklyn, après le passage de l'ouragan Sandy, le 30 octobre 2012 à New YorkTIMOTHY A. CLARY

New York va investir 500 millions de dollars pour protéger la pointe de Manhattan des risques d'inondations dues au changement climatique, a indiqué jeudi la municipalité.

Cette zone avait été l'une des plus touchées lors du passage de l'ouragan Sandy en octobre 2012, qui a fait une quarantaine de morts à New York.

Une étude du groupement de développement économique de la ville de New York (NYCEDC), publiée jeudi, indique qu'en 2050, 37% des bâtiments seraient à risque d'être inondés.

La municipalité va allouer, dans l'immédiat, 500 millions de dollars au financement de quatre projets destinés à protéger les zones à risque.

Les mesures vont de l'acquisition d'un barrage gonflable et mobile (Tiger Dam) à un mur de protection permanent situé au sud de Battery Park City, quartier à l'extrême sud-ouest de Manhattan.

Il est également prévu de surélever les jardins situés à la pointe extrême de Manhattan pour qu'ils constituent une barrière naturelle contre l'eau en cas de débordement.

"Le défi auquel nous faisons face est sans précédent", a commenté le responsable municipal de la prévention et de la gestion des risques, Jainey Bavishi, lors d'un point de presse. "A New York, c'est une menace pour notre existence même, comme l'a montré, de façon si dramatique, l'ouragan Sandy."

Depuis cet événement qui a constitué un tournant et poussé la ville à investir massivement dans la prévention des risques de crue, plusieurs projets ont déjà été lancés, et certains déjà menés à terme.

A Staten Island et Far Rockaway, deux quartiers très touchés par Sandy, plus de 15 km de dunes ont déjà été installés pour protéger le littoral.

Mi-février, un financement de 615 millions de dollars a été bouclé pour un projet de digue de plus de 7 km à Staten Island, grâce notamment à des fonds fédéraux.

Jeudi, le maire de New York, Bill de Blasio, a indiqué que l'enveloppe nécessaire pour protéger efficacement le sud de Manhattan était estimée, au total, à dix milliards de dollars.

Une partie conséquente de ce budget reste encore à boucler, vraisemblablement avec l'appui de fonds fédéraux.