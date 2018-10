New York renforce sa sécurité pour Halloween, un an après l'attentat de Manhattan

(Belga) A quelques heures de la parade d'Halloween de Greenwich Village et des diverses activités organisées à New York, les autorités locales ont renforcé leur dispositif de sécurité, un an après l'attentat de Manhattan qui avait fait huit morts dont une jeune femme belge, rapporte mercredi Voice of America.

Des milliers de policiers, des unités de contre-terrorisme, des hélicoptères, chiens-policiers et observateurs seront déployés dans la métropole américaine qui se prépare à cette grande fête populaire. Les festivités d'Halloween avaient été émaillées l'an dernier par une attaque d'un homme roulant en camion sur une piste cyclable le long du fleuve Hudson. Huit personnes avaient été tuées et onze autres blessées. Une touriste belge, Ann-Laure Decadt (31 ans), originaire de Staden près de Roulers, avait péri dans cette attaque commise par l'Ouzebek Sayfullo Saipov, qui avait revendiqué son acte au nom de l'Etat islamique. (Belga)