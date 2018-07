Nicaragua: la tension s'accentue, des évêques agressés dans une basilique

La tension est encore montée d'un cran lundi au Nicaragua où une centaine de partisans du président Daniel Ortega et de paramilitaires ont agressé des prélats catholiques dans une basilique, au lendemain d'affrontements entre partisans et adversaires du pouvoir qui ont fait 14 morts.

Lundi à Diriamba (sud-ouest), à 45 kilomètres de la capitale Managua, des forces pro-Ortega ont fait irruption dans la basilique San Sebastian, où une dizaine de manifestants de l'opposition s'étaient réfugiés depuis les violences meurtrières de dimanche, et où s'est rendue une délégation d'évêques et de prêtres.

l'Eglise catholique fait office de médiatrice au Nicaragua et avait annoncé une reprise du dialogue lundi entre le gouvernement et l'opposition, alors que le pays est secoué depuis mi-avril par une vague de contestation exigeant le départ du président, accusé de confisquer le pouvoir.

A son arrivée, la délégation menée par le cardinal Leopoldo Brenes, archevêque de Managua et président de la Conférence épiscopale du Nicaragua (CEN), et par le nonce apostolique (ambassadeur du pape), Stanislaw Waldemar Sommertag, a été accueillie aux cris d'"Assassins!", "Menteurs!" et "Fils de pute!", lancés par des soutiens du gouvernement.

Les prélats ont ensuite été entourés et bousculés avant de se frayer difficilement un chemin jusqu'à l'intérieur de l'édifice. Les paramilitaires cagoulés en ont profité pour faire irruption dans la basilique et en expulser des opposants.

Dans un coin, près de l'autel, se trouvaient plusieurs personnes dont la plupart avaient le visage couvert d'une chemise ou d'une veste.

"Nous avons été pris au piège par la fusillade dimanche, nous avons très peur pour nos vies", a déclaré à l'AFP l'une d'entre elles, un homme de 40 ans.

Quelques minutes plus tard, un groupe d'hommes encagoulés, dont au moins trois étaient armés, ont malmené les prêtres et des personnes réfugiées dans l'édifice. Plusieurs journalistes nationaux et étrangers qui couvraient la visite ont également été attaqués et certains ont été dépouillés de leur matériel, notamment des reporters de l'AFP.

- "Jamais vu une telle situation" -

L'évêque auxiliaire de Managua, Silvio Baez, a déclaré avoir été blessé au bras et frappé à l'estomac. Mais "la souffrance qu'endure notre peuple" est bien "plus grave", a-t-il dit.

Mgr Baez avait déclaré dans son homélie dimanche que la Conférence épiscopale allait "sérieusement réévaluer la poursuite" de sa médiation.

Après l'incursion, il a indiqué que les personnes se trouvant dans la basilique avaient été "libérées". L'une d'entre elles a indiqué par téléphone à 'AFP qu'elles se trouvaient maintenant à Managua et déposaient des plaintes auprès de groupes de défense des droits de l'homme.

"Nous avons subi cette action dure, forte et brutale contre nos prêtres, nous n'avions jamais vu de telles situations au Nicaragua, c'est vraiment triste", a déclaré le cardinal Brenes à son retour à Managua.

"Il est douloureux de voir que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Ils ne respectent même pas les évêques", a déclaré à l'AFP dans la basilique Alvaro Leiva, secrétaire de l'Association nicaraguayenne des droits de l'homme (ANPDH).

À Washington, l'Organisation des Etats américains (OEA) a annoncé qu'elle discuterait de la situation au Nicaragua mercredi, lors d'une réunion du Conseil permanent au cours de laquelle la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) rendra compte de son enquête à Managua.

Dimanche, des affrontements entre des forces gouvernementales et des opposants avaient fait au moins 14 morts - dont deux policiers - dans les villes de Jinotepe et de Diriamba (département de Carazo, sud-ouest), où des barricades avaient été érigées par les opposants.

La vague de protestation, déclenchée le 18 avril par une réforme de la sécurité sociale vite abandonnée, cible le chef de l'Etat et son épouse, la vice-présidente Rosario Murillo, accusés de confisquer le pouvoir et de brider les libertés. Elle a déjà fait quelque 250 morts et près de 2.000 blessés.

Comme l'opposition, l'Eglise catholique du Nicaragua a appelé le président Ortega, 72 ans, à organiser des élections générales anticipées en mars 2019 au lieu de fin 2021, date de la fin de son mandat.

Mais l'ex-guérillero sandiniste, au pouvoir depuis 2007 après l'avoir déjà été de 1979 à 1990, a exclu samedi d'avancer la date des élections, qualifiant ses opposants de "putschistes" et de "vandales".

"Nous continuons à travailler dur pour bannir la tentative de coup d'Etat d'une minorité antipatriotique", a déclaré lundi Mme Murillo.

Pour accentuer la pression sur M. Ortega, l'opposition nicaraguayenne a annoncé une grève générale de 24 heures pour vendredi, précédée d'une manifestation jeudi.