Nicaragua: les évêques ont une réponse d'Ortega, convoquent gouvernement et opposition

Les évêques du Nicaragua ont annoncé mercredi soir avoir reçu une réponse du président Daniel Ortega à leur proposition de réformes, et ont demandé au gouvernement et à l'opposition de reprendre vendredi le dialogue pour trouver une issue à la crise politique, qui a fait plus de 150 morts.

"Nous avons reçu la réponse du président de la République à la proposition que (...) nous lui avons présentée lors de notre rencontre" de jeudi dernier, ont déclaré les évêques dans un communiqué. "Nous convoquons une session plénière du Dialogue national pour vendredi 15 juin", a aussi annoncé la conférence épiscopale, qui y présentera la réponse apportée par l'ancien guérillero de 72 ans à son plan de démocratisation du système politique. "Nous communiquerons à la communauté nationale et internationale, la proposition que nous fait le président et la lettre qu'il nous a envoyée avec sa signature", est-il ajouté. Les évêques se sont posés en médiateur depuis mai, essayant de faire dialoguer le gouvernement et l'opposition - formée de représentants des étudiants, d'entreprises et de la société civile - qui manifeste depuis près de deux mois contre le président Ortega, à la tête du pays depuis 2007, après un premier passage de 1979 à 1990. Ils avaient présenté jeudi dernier au chef de l'Etat une proposition de démocratisation du pays, prévoyant notamment d'anticiper l'élection présidentielle prévue en 2021 et d'instituer des réformes constitutionnelles, deux exigences clé des manifestants. Face à l'absence de réponse du président, une coalition d'opposition a appelé à une grève générale jeudi. Cette coalition est à la pointe des manifestations lancées le 18 avril et qui n'ont cessé de prendre de l'ampleur, malgré une féroce répression qui a fait 152 morts et 1.340 blessés, selon le dernier bilan du Centre nicaraguayen des droits de l'homme (Cenidh).