Nicaragua: les proches de détenus politiques dénoncent des mauvais traitements

Les proches de plus de 180 opposants au gouvernement du président nicaraguayen Daniel Ortega incarcérés ont dénoncé lundi les mauvais traitements infligés aux détenus, tandis que l'Eglise catholique se plaint de "répression" et de harcèlement.

Cinq organisations de proches d'opposants emprisonnés ont lancé un "appel urgent" pour leur "libération immédiate" en raison de leur "détérioration extrême physique et mentale". Les opposants emprisonnés sont victimes d'une "politique de mauvais traitements (...) afin de (les) épuiser, exterminer ou mutiler", dénonce un communiqué commun. Plus d'une quarantaine d'opposants accusés notamment d'"atteinte à l'intégrité nationale" et de blanchiment d'argent ont été arrêtés dans les mois qui ont précédé l'élection présidentielle de novembre dernier. Daniel Ortega a été reconduit pour un quatrième mandat consécutif, sans adversaire sérieux, sept d'entre eux ayant été arrêtés. Le scrutin a été qualifié de "mascarade"" à Bruxelles comme à Washington. Les proches des prisonniers ne cessent de dénoncer des conditions de détention qui sapent leur santé jusqu'à une "hospitalisation tardive ou en urgence". Les organisations de proches des opposants détenus se sont déclarées particulièrement inquiètes pour l'état de santé de trois prisonniers, et plus particulièrement pour Nidia Barbosa, une militante de 66 ans qui souffre "de graves problèmes cardiaques" et hospitalisée la semaine dernière. Les proches des prisonniers ont manifesté leur solidarité avec Mgr Rolando Alvarez, l'évêque de Matagalpa (nord). Le prélat, chargé de communication de la conférence épiscopale, est retranché depuis jeudi dans son église et s'est déclaré en grève de la faim pour protester contre le harcèlement policier dont il dit être la cible après avoir dénoncé la répression contre l'opposition. Le curé d'une paroisse de Masaya (sud), Harvy Padilla, assure de son côté que la police l'empêche de sortir de son église et a interdit dimanche aux fidèles de se rendre à la messe qu'il célébrait.