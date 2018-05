Nicaragua: Ortega affirme qu'il restera au pouvoir

(Belga) Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, confronté à des manifestations et des demandes de démission et d'élections anticipées, a affirmé mercredi devant des milliers de ses partisans qu'il resterait au pouvoir.

"Le Nicaragua nous appartient à nous tous et nous restons tous ici", a lancé M. Ortega lors de ce vaste rassemblement convoqué dans le nord de Managua, la capitale nicaraguayenne. C'était la première fois que le président sandiniste réagissait aux demandes de l'opposition que des élections anticipées soient convoquées pour abréger son mandat, qui court en principe jusqu'en janvier 2022. M. Ortega fait face depuis le 18 avril à une vague de contestation sans précédent. Des manifestations lancées par les étudiants rejoints ensuite par d'autres secteurs de la population ont été durement réprimées par les forces de l'ordre. Au moins 85 personnes ont été tuées et des centaines blessées. Après le discours de M. Ortega, des affrontements ont eu lieu près du site du rassemblement sandiniste, où l'opposition avait choisi de terminer une marche qui avait à sa tête des dizaines de femmes vêtues de noir et portant des photos de leurs enfants tués pendant la répression des manifestations antigouvernementales. (Belga)