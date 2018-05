Nicaragua: quatre policiers blessés par balles

(Belga) Quatre policiers, dont deux femmes, ont été blessés par balles mercredi à Managua, la capitale du Nicaragua, par des délinquants qui les ont attaqués alors qu'ils réglaient la circulation, a annoncé la police.

La police n'a pas fait de lien entre ces attaques survenues dans la soirée et le rassemblement de protestation de dizaines de milliers de Nicaraguayens qui s'était tenu auparavant dans la capitale. "Des groupes de vandales qui circulaient à bord d'un camion, de deux voitures et de six motos ont tiré avec des armes à feu sur des patrouilles de la police qui effectuaient des tâches de régulation de la circulation", a déclaré le directeur adjoint de la police nationale, le commissaire Francisco Diaz. Deux policiers ont été blessés à l'épaule, un autre à un bras et le quatrième à une jambe, a indiqué le commissaire Diaz à la chaîne Canal 4. Les tirs ont eu lieu après la fin de la manifestation au cours de laquelle des dizaines de milliers de Nicaraguayens ont réclamé justice après la répression survenue lors de l'actuelle vague de contestation contre le pouvoir du président Daniel Ortega. En trois semaines, les manifestations contre le pouvoir de M. Ortega ont fait 47 morts et plus de 400 blessés, selon le Centre nicaraguayen des droits de l'Homme (Cenidh). La vague de contestation a été lancée le 18 avril par des étudiants qui protestaient contre une réforme des retraites instaurant une hausse des cotisations et une baisse des pensions. (Belga)