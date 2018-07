Nicaragua: trois morts dans une incursion de forces pro-Ortega dans le sud-ouest

(Belga) Trois personnes au moins sont mortes et plusieurs ont été blessées dimanche lors d'une violente incursion de forces gouvernementales à Diriamba et Jinotepe (sud-ouest du Nicaragua), où des opposants au président Daniel Ortega avaient érigé des barricades, selon une association de défense des droits de l'Homme.

"On a enregistré déjà trois morts, deux à Diriamba et un à Jinotepe", a indiqué à l'AFP Vilma Núñez, présidente du Centre nicaraguayen des droits de l'Homme. Des vidéos filmées par des habitants et diffusées sur les réseaux sociaux montrent des hommes en tenue civile, avec des capuches noires, et fortement armés patrouiller les rues des deux localités. Des évêques catholiques ont demandé aux habitants de se mettre à l'abri et ont réclamé que cesse cette violence, qui a déjà fait plus de 230 morts en trois mois de manifestations contre le président Daniel Ortega. "Dès six heures du matin, une armée de policiers anti-émeutes et de paramilitaires (...) ont encerclé le département de Carazo", où se trouvent les deux localités visées, a expliqué à la presse Juan de Dios, vicaire de Carazo. "La situation est grave", a affirmé le secrétaire exécutif de l'Association nicaraguayenne pour les droits de l'Homme, Alvaro Leiva, qui a dénoncé une "répression disproportionnée" de la part des forces pro-Ortega. Ces derniers jours, des hommes habillés en civil, encagoulés et lourdement armés, patrouillent avec des policiers anti-émeutes dans plusieurs villes, détruisant les barricades érigées par les manifestants. Les groupes de défense des droits de l'Homme leur attribuent la plus grande part de la violence qui secoue le pays depuis bientôt trois mois. Le président Ortega est confronté à une vague de manifestations réclamant son départ. Il a toutefois exclu samedi d'avancer la date des élections comme le réclament ses opposants.