Nicaragua: une Russe attaque un curé à l'acide, 8 ans de prison

(Belga) Une jeune Russe a été condamnée à huit ans de prison pour avoir attaqué à l'acide un prêtre dans la cathédrale de Managua en décembre, selon la presse nicaraguayenne de samedi.

Le 5 décembre, Ellis Gonn, 24 ans, a lancé le dangereux liquide sur le père Mario Guevara qui était en train d'officier, lui occasionnant des brûlures sur la nuque, la joue, les bras et un oeil. La jeune femme a dit aux autorités qu'elle avait agi ainsi car "le diable" lui avait "ordonné de tuer quelqu'un, sinon le diable allait (lui) retirer la vie". Le verdict de la juge Aracely Rubi, rendu vendredi, affirme que Mme Gonn "a agi selon un plan préconçu pour se procurer le liquide et choisir le lieu et la victime en se mettant dans une position de supériorité". La juge a également ordonné qu'Ellis Gonn prenne un traitement contre la dépression. La jeune Russe a déclaré aux autorités qu'elle bénéficie d'une "condition de réfugiée en Italie", obtenue après avoir été persécutée dans son pays en raison de son "orientation sexuelle (lesbienne) et pour appartenance à un mouvement féministe". (Belga)