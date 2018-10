Niger: 74 migrants secourus près de l'Algérie par l'ONU

(Belga) Septante-quatre migrants ouest-africains, ont été secourus cette semaine dans le nord du Niger, en plein désert près de l'Algérie, a annoncé jeudi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Les 74 rescapés, dont une femme et deux enfants, ont été secourus lundi dans le désert à Assamaka, localité nigérienne frontalière de l'Algérie, où ils étaient arrivés "après une longue marche à pied", a indiqué l'OIM sur sa page facebook. Ces migrants, issus de 9 Etats ouest-africains (Nigeria, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Gambie, Niger, Guinée, Guinée Bissau et Liberia), "ont reçu les premiers soins" sur place avant d'être acheminés et hébergés dans un centre de l'OIM dans la cité minière d'Arlit (nord nigérien). Ceux qui le désirent seront acheminés dans leur pays d'origine, explique l'OIM, sans préciser s'ils ont été refoulés de force par Alger. Début septembre, 439 migrants ouest-africains avaient été secourus dans la zone dans des conditions similaires. (Belga)