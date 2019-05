Niger: 76 morts lors de l'explosion du camion citerne

(Belga) Soixante-seize personnes ont été tuées lors de l'explosion du camion-citerne le 6 mai, selon un nouveau bilan communiqué dimanche soir par la télévision d'Etat nigérienne.

"Le sinistre accident du camion-citerne a fait à la date d'aujourd'hui (12 mai) 76 morts", a indiqué la télévision d'Etat nigérienne. Un précédent bilan officiel faisait état mardi de 60 morts dont 55 au moment de l'explosion intervenue lundi aux environs de 01H00 (locale et GMT), à quelques centaines de mètres de l'aéroport international de Niamey. La plupart des victimes tentaient de récupérer de l'essence qui coulait du camion renversé. Une quarantaine de personnes ont été blessés dans l'explosion. Mardi, le capitaine Hamani Adamou Abdoul-Aziz, commandant du Groupement d'incendie et de sécurité de Niamey avait déjà averti que bilan pourrait s'alourdir, car d'autres personnes, brûlées au troisième degré, "ont peu de chance de survivre". Selon les premiers éléments de l'enquête de la police judiciaire (PJ), une défaillance technique est à l'origine du renversement du camion qui transportait 50.000 litres d'essence et avait quitté la semaine dernière la Soraz (Société de raffinage de Zinder) dans le centre-sud du pays, à 1.000 kilomètres de la capitale. "Selon les explications du conducteur du camion-citerne qui est entre nos mains, il était là afin (d'accomplir) les formalités douanières pour transporter son carburant au Burkina Faso, lorsqu'il a eu un incident électrique qui a provoqué des défaillances sur toutes les commandes (du camion), particulièrement sur les freins. Il n'avait d'autre choix que d'essayer de stopper sa machine et le véhicule s'est renversé", a raconté à la télévision Boubacar Rabiou Daddy, le directeur de la PJ. D'après les premiers témoignages, un motocycliste qui venait de remplir des bidons a cherché à faire redémarrer son engin, ce qui a produit l'étincelle qui a conduit à l'embrasement et l'explosion du camion. Niamey avait décrété un "deuil national de trois jours" de mercredi à vendredi "à la mémoire des victimes du tragique accident". (Belga)