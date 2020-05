Niger: au moins 75 "terroristes de Boko Haram" tués lors de deux opérations

(Belga) Le Niger a affirmé mercredi qu'au moins 75 "terroristes de Boko Haram" ont été tués lundi dans deux opérations militaires dans le sud-est du pays et en territoire nigérian, un bilan qui n'a pas pu être vérifié de source indépendante.

Un "groupe" de 25 "terroristes" a été tué au sud de Diffa, la grande ville du sud-est nigérien, et "une cinquantaine d'éléments ennemis" ont été "neutralisés" dans la zone du lac Tchad, sur le territoire du Nigeria, dans deux opérations de la Force régionale de lutte contre les djihadistes, selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense. Le poste frontalier de Diffa, entre le Niger et le Nigéria, a déjà fait l'objet d'une attaque djihadiste début mai, qui s'est soldée par deux morts et trois blessés, selon un bilan des autorités. En avril, l'armée tchadienne a opéré une offensive terrestre et aérienne et annoncé avoir chassé les djihadistes de son sol. Fin mars, le Niger avait annoncé avoir tué une "figure de proue" du groupe djihadiste Boko Haram, Ibrahim Fakoura, lors d'une opération dans les îles du lac Tchad (sud-est), repaire d'islamistes nigérians. La région de Diffa, proche du Nigeria, est également le théâtre d'attaques constantes des djihadistes nigérians de l'Iswap (État islamique en Afrique de l'Ouest). Elle abrite plus de 300.000 réfugiés nigérians et déplacés internes. (Belga)