Niger: décès du président de la Cour des comptes

(Belga) Saidou Sidibé, le président de la Cour des comptes du Niger, ancien ministre et ex-directeur de cabinet du président nigérien, est décédé jeudi à Niamey, a annoncé la radio d'Etat.

"Le décès de Saidou Sidibé, président de la Cour des comptes est survenu ce jeudi 30 août 2018", a indiqué la Voix du Sahel, la radio d'Etat nigérienne. Saidou Sidibé "était affaibli par la maladie depuis plusieurs mois", selon ses proches et des médias locaux. Agé d'une soixantaine d'années, M. Sidibé a été nommé en septembre 2016, président de la Cour des Comptes. Membre influent militant du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS, au pouvoir), il a également occupé le poste de directeur de cabinet de Mahamadou Issoufou de 2013 à 2015. En 2015, il est nommé ministre des Finances puis reconduit à ce poste en avril 2016 après la réélection du président Issoufou pour un second mandat. Ses obsèques officielles sont prévues vendredi. (Belga)