Niger: dix "terroristes" de Boko Haram tués dans le sud-est

(Belga) L'armée du Niger a annoncé samedi avoir tué "dix terroristes", après avoir repoussé une attaque d'une de ses positions par le groupe jihadiste Boko Haram dans le sud-est du pays, proche du Nigeria.

"Dans la nuit du jeudi 19 juillet au vendredi 20 juillet aux environs de 23H00 (22H00 GMT), la position militaire de Baroua a été attaquée par le groupe terroriste Boko Haram. Le bilan provisoire est: côté ami, un militaire décédé et deux blessés, côté ennemi dix terroristes tués suite à la réaction rigoureuse de nos forces", précise le ministère nigérien de la Défense dans un communiqué lu samedi soir à la télévision d'Etat. "Les opérations de ratissage engagées par nos forces de défense et de sécurité sont en cours", assure le ministère. Baroua est située dans la zone de N'Guigmi, dans la région de Diffa (sud-est nigérien), non loin du bassin du lac Tchad, une zone marécageuse très difficile d'accès, où sont retranchés des combattants de Boko Haram. En plus des attaques de Boko Haram dans le sud-est, le Niger doit faire face aux attaques récurrentes des islamistes de groupes sahéliens dans le nord et dans l'ouest. (Belga)