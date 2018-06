Niger: saisie record de trois tonnes de cannabis à Niamey

(Belga) Trois tonnes de résine de cannabis, probablement en provenance du Maghreb, ont été interceptées par les autorités nigérienne, une saisie record dans ce pays.

"Cette prise de trois tonnes de résine de cannabis peut s'évaluer à trois milliards de CFA (4,5 millions d'euros)", a indiqué le ministre nigérien de l'Intérieur Mohamed Bazoum devant la presse. Douze personnes dont des Nigériens, des Maliens, des Marocains et des Algériens impliquées ce trafic ont été arrêtées et écrouées à la prison de la capitale, selon le ministre. La drogue était dissimulée dans des caisses de fruits et légumes. Une partie est écoulée localement mais l'essentiel est généralement camouflé dans des sacs d'aliments pour le bétail puis réexporté vers les marchés des pays de la sous-région, a expliqué la police. Les services de renseignements ont eu vent depuis avril de l'entrée de "dix tonnes" de cannabis à Niamey, mais n'ont réussi à mettre la main que sur les trois tonnes, a déploré le ministre. Les "sept" autres tonnes sont "peut-être encore sur le territoire national" ou ont déjà "passé nos frontières", a-t-il reconnu. Au Niger, les saisies records de stupéfiants et de médicaments contrefaits se sont enchaînées depuis 2017. En mai, la police nigérienne a saisi plus de 29 tonnes de faux médicaments.