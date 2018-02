Nigeria: 22 lycéens tués dans un accident de bus

(Belga) Vingt-deux lycéens ainsi que le chauffeur du bus dans lequel ils voyageaient ont été tués dans un accident de la route, dans le nord du Nigeria, a-t-on appris mardi auprès d'un agent de la sécurité routière.

Les élèves, venant du lycée de Bauchi, se rendaient dans la ville de Kano, dans l'extrême nord du pays, pour une excursion scolaire, lorsque leur chauffeur a perdu le contrôle du bus en voulant éviter un nid-de-poule, a expliqué à l'AFP Kabiru Daura, de l'agence de la sécurité routière locale (FRSC). "Vingt-deux lycéens sont morts, ainsi que leur chauffeur, et trois ont été grièvement blessés", a rapporté M. Daura, ajoutant que l'accident s'est déroulé à 50 km de Kano. "Le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule et a percuté un camion." Les accidents de la route sont particulièrement fréquents au Nigeria, où les routes sont peu entretenues et les camions surchargés. (Belga)