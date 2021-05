Nigeria: 30 tués dans une nouvelle attaque d'une garnison

(Belga) Au moins 30 personnes - soldats, miliciens supplétifs et civils - ont été tués lundi dans la nouvelle attaque islamiste contre une garnison déjà visée la veille, dans le Nord-Est du Nigeria, ont indiqué mardi des sources militaires à l'AFP.

Des combattants liés au groupe Etat islamique, qui mènent depuis dix ans une insurrection ayant tué plus de 36.000 personnes et chassé plus de deux millions de personnes de chez elles, ont intensifié leurs attaques contre des bases militaires ces dernières semaines. Des membres du groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) à bord de plusieurs camions armés de mitrailleuses ont attaqué lundi soir la localité d'Ajiri et sa base militaire. "Au cours des combats, nous avons perdu cinq soldats, 15 membres de la (milice civile) JTF" et dix civils ont été tués, pris dans les échanges de tirs, a déclaré un officier de l'armée à l'AFP, un bilan confirmé par une seconde source militaire. L'Iswap s'était temporairement emparé de cette même base dimanche, tuant son commandant, avant d'emporter des armes, avaient indiqué lundi des sources militaires. Les troupes avaient regagné leur base dimanche. Mardi, cinq civils ont été tués et sept blessés séparément, quand leur véhicule a heurté une mine à l'extérieur de la localité de Rann, près de la frontière avec le Cameroun, ont indiqué des habitants. Selon l'un d'eux, Ibrahim Umar, la mine "a été manifestement posée par les terroristes pour se venger de leurs pertes, samedi", quand ils ont attaqué la garnison de Rann et ont été repoussés. Né en 2016 de la dissidence d'une branche du groupe islamiste radical Boko Haram qui mène une insurrection depuis 2009, l'Iswap multiplie les attaques contre des bases militaires, les embuscades contre les soldats nigérians et les enlèvements de voyageurs à de faux check-points. (Belga)